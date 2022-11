Eva Porto Soto (psicóloga especializada en Recursos Humanos y búsqueda de empleo) ofrece en Club FARO la conferencia “¿Qué hago con mi vida? Revoluciona tu búsqueda de empleo”, en la que explicará todos los trucos y secretos para destacar y salir victorioso en la búsqueda de trabajo. Presenta Emilio Pérez Troncoso (presidente de Aedipe; responsable Desarrollo Profesional en UIE).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Fiesta solidaria

Con el Mago Óscar Fernández y la música de Uxía y Sergio Tannus en un acto organizado por la Asociación Antía Sueiro de ayuda a personas con parálisis cerebral y sus familias.

IES Santa Irene (Praza América) a las 19.30 horas. Donación: 10 euros (hay fila 0).

¡Ya tenemos la entradas preparadas por si prefieres adquirirlas en taquilla! Recuerda: Viernes 04 de... Posted by Asociación Antía Sueiro on Wednesday, November 2, 2022

Cena solidaria

La Fundación Tierra de Hombres celebra su cena solidaria para recaudar fondos par el viaje hacia la vida que permite que peqeños de países de África sean tratados en hospitales de Galicia.

Restaurante Marina Cíes Beach Club Samil a las 21.00 horas. También hay fila 0.

𝐂𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐓𝐝𝐡 𝐆𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢𝐚 𝟐𝟎º 𝐀𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 (𝟐𝟎𝟎𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟐) Durante el mes de noviembre, la Fundación Tierra de hombres... Posted by Tierra de hombres Galicia on Monday, October 17, 2022

Conferencia alegría estoica

Charla-coloquio “El arte de la buena vida: un camino hacia la alegría estoica” para aprender a utilizar las conocimientos psicológicos y las técnicas prácticas de los estoicos con el fin de evitar los sentimientos de insatisfacción.

Espacio Gran Vía (Gran Vía, 2-3ºE) a las 19.30 horas. Aforo limitado.

Charla: EL ARTE DE LA BUENA VIDA: un camino hacia la alegría estoica. Viernes 4 de noviembre, a las 19:30 horas. Av.... Posted by Espacio Gran Vía "Ideas en acción" on Tuesday, November 1, 2022

Charla sobre música

Estefanía Prelcic Seoane (licenciada en Historia y Ciencias de la Música) ofrece la charla “La música, banda sonora de nuestra vida” en el ciclo “El arte de cuidar” organizado por Asdegal.

Delegación Xunta en Vigo (Concepción Arenal, 8) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Y antes del día 8, que no os podéis perder a @whynottwelve , tendremos este viernes 4 en Vigo una nueva entrega "a... Posted by Asdegal Acción Solidaria de Galicia on Thursday, November 3, 2022

Presentación de libro

La escritora viguesa Andrea López presenta su nueva novela, “El lugar donde todo empezó”, en el que aborda el viaje lleno de sorpresas, risas y química que tienen que emprender sus protagonistas, Lola y David.

El Corte Inglés (Librería-5ª planta) a las 19.30 horas.

El próximo viernes 4 de Noviembre a las 19:30 estaré en la librería de @elcorteingles de Vigo presentando mi última... Posted by Andrea López -Escritora on Friday, October 28, 2022

Conferencia sobre navegación

Manuel Pardi Rial (abogado especializado en Derecho Comunitario; piloto de yate vela/motor y capital del velero “Pequod”) ofrece la charla “El viaje de Pequod por el camino azul. De la Antártida a Santiago de Compostela en peregrinación”.

Liceo Marítimo de Bouzas (Eduardo Cabello, 8) a las 20.00 horas.Se ruega confirmación de asistencia (986232442)

Música

De Tapas

Concierto por el 20 aniversario de IgualArte.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 20.00 horas.

ARiMagritte

Presenta su nueva canción “EmeJota” con banda y músicos invitados en un concierto en el que también interpretará los temas de su disco "Oráculo".

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 20.30 horas. Entradas a 9 euros.

The Lelli Kelly’s y Chaleco Reflectante

Participan en el concurso Super Bock Music Unlock.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entrada gratuita.

Primeira rolda... A batalla comeza! 🤝 Dúas bandas tocan fronte a fronte para pasar á fase seguinte, rumbo al Super Bock... Posted by Super Bock on Wednesday, November 2, 2022

Dulzaro y Lofácil

Dulzaro combina la poesía de Lorca con samples, loops y sintetizadores y Lofácil, electrónica medio pop, con rip hop y algo de trance.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

Espiño Band

Con temas nuevos y también los de siempre.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entradas a 10-12 euros.

Isi Vaamonde

Con una música que mira hacia el Atlántico Norte.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entrada a 8 euros.

Club Naval

Con sus grandes éxitos.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Aforo limitado (630638154).

Dj Frank

Música funky de los años 70 y 80.

Bar Tipo X (Real, 21) a las 23.00 horas.

Teatro

“Backup. A resurrección de Nuno”

De Ste Xeito Producións estrena en Vigocultura su nueva comedia, también en cartel mañana, que muestra qué pasaría si se pudiera resucitar a alguien amado.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

“Perdón”

El dúo argentino Sutottos presenta esta obra de humor absurdo sobre el reencuentro de dos amigos de la infancia.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas 10-14 euros.

Jazmín Abuín

Ofrece su monólogo de humor "Keep calm and be riquiña".