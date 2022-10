Ribadavia se ha ido convirtiendo en los últimos años en una de las localidades de referencia en Galicia para disfrutar del Samaín. Este año no será menos. Pasaje del terror, escape room, espectáculos de calle terroríficos, Santa Compaña, conciertos... Multitud de eventos para celebrar el fin de semana de Difuntos con actividades para todos los públicos.

La organización ha desvelado ya el cartel completo de la 'Noite Meiga' de Ribadavia, que se celebrará el viernes y el sábado 28 y 29 de octubre. Algunas de las actividades son de pago y es preciso inscribirse. Bajo estas líneas puedes consultar toda la programación:

Para completar el temible espectáculo en el que se convertirá Ribadavia el último fin de semana de octubre, la organización solicita la colaboración de los visitantes: "Pedimos a todas as personas que non poidan vir de meigas, bruxos, encantos, ánimas do purgatorio, feiticeiras, lobishomes... o fagan de cor negra para afastar aos espíritos endemoñados que nos visitan nesta Noite Meiga".

Queremos unha Noite Meiga, LIBRE DE VIOLENCIA Por eso este ano contamos cun protocolo fronte ás agresión... Posted by Noite Meiga Ribadavia on Monday, October 17, 2022

