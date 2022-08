La música no se detiene este fin de semana en Vigo. Se cierra un frente e inmediatamente se abre otro. Ni una semana habrá pasado en la ciudad del final de O Marisquiño y miles de personas estarán cantando y bailando otra vez en el muelle de trasatlánticos. El festival Latitudes, organizado por la Xunta de Galicia dentro de su plan de promoción del Xacobeo, dará el pistoletazo de salida en el Puerto a la llegada de grandes nombres como Two Door Cinema Club, Iggy Pop o C. Tangana —que actuará el martes—. Para el festival, que se celebrará el viernes 19 y el sábado 20 de agosto, todavía quedan entradas a un precio de 55 euros para los dos días y de 35 en el caso de que solo se quiera asistir una jornada.

La organización ha desvelado este jueves una de las más importantes incógnitas que quedaban por conocerse: los horarios. Las puertas se abrirán a las 18.30 horas para los más madrugadores. Los grandes nombres del cartel saldrán al escenario a partir de las diez de la noche y la fiesta llegará hasta la madrugada del domingo con la sesión de Silvia Superstar. Viernes 19: 19.30 - 20.15: Zålomon Grass 20.45 - 21.30: Bala 22.15 - 23.45: Mando Diao 00.30 - 02.00: Two Door Cinema Club Sábado 20: 19.30 - 20.15: Furious Monkey House 20.45 - 21.30: Aphonnic 22.15 - 23.45: Iggy Pop 00.30 - 01.45: The Vaccines 04.45 - 02.30: Silvia Superstar DJ Para lo que queda de agosto y septiembre la Xunta anunció otros dos platos fuertes: el concierto de C.Tangana, que se celebrará el 23 de agosto —solo tres días después del Latitudes y también en el muelle de trasatlánticos— y la guinda que se anunció para el 8 de septiembre: Muse en el estadio de Balaídos.