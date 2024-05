Los trucos para que las orquídeas florezcan todo el año

La orquídea es una planta con unas flores llamativas y elegantes. Sin embargo, no siempre duran todo lo que nos gustaría y se estropean antes de lo esperado. La flor se puede encontrar en colores muy variados y su mantenimiento es aparentemente sencillo, aunque hay que estar pendiente de aportar bien las dosis de agua y nutrientes que necesitan.

En primer lugar, para que una orquídea florezca todo el año, incluso en invierno, cuando les cuesta más, se debe mantener una temperatura estable, que no oscile más de 5 grados. Para que no se marchite cuando hace más frío, hay que desplazarla de habitación para que absorba todo el calor posible. Sobre todo habrá que evitar dejarla fuera en horario nocturno para que no le afecten las heladas. Además, en los meses de verano también es conveniente tener cuidado: el sol puede quemar sus flores en una larga exposición.

Una luz apropiada tiene que ir acompañada también de un buen riego. La orquídea es una planta que no necesita agua en exceso. La mejor forma de regarla es por inmersión, con una vez a la semana o cada 10 días llegará.

Otro requisito imprescindible es trasplantarlas cada cierto tiempo, con macetas algo más grandes y con una mezcla de cultivo de calidad. En muchos casos, en la floristería nos aportarán un líquido para añadirlo al terrario. Lo que hay que tener en cuenta es que no se podrá abonar la planta cuando esté en flor.

En caso de que veamos que las hojas de la orquídea están creciendo demasiado y sofocan la planta , se puede cortar la punta de la hoja para estimular la floración.