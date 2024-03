Rocío Flores está viviendo un momento de lo más dulce. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha sabido reinventarse después de dejar trabajar en televisión como colaboradora. Su vida no ha sido nada fácil, pese a los que muchos puedan opinar y su desarrollo persona y profesional siempre ha estado ligado a la opinión pública y a las intervenciones de su padre en televisión, así como a la docuserie que estrenó la hija de Rocío Jurado en Telecinco, 'rocío: contar la verdad para seguir viva".

Las amistades y compañías son irremplazables y eso lo sabe bien Rocío Flores. Hace unos años sufrió la perdida de un ser querido, su perra que la había acompañado durante tantos años. Precisamente, en la publicación que ha subido anunciando la llegada, tuvo unas palabras de recuerdo. "Hace unos años por desgracia se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera, obviamente es irremplazable".

Un par de años después, ha decidido volver a tener una mascota y, en esta ocasión junto a su pareja Manuel. Una decisión que han tomado en conjunto y de la cual se alegran mucho. "Me siento superfeliz de haber decidido traer a casa a Roma, lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida, es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel estoy en una nube ahora mismo, me siento superfeliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobrina perruna".