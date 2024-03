La villa de Bouzas festejó el fin de semana la cuarta edición de la Festa dos Callos, organizada por la asociación vecinal, que tuvo que aplazar su celebración el 8, 9 y 10 de marzo debido al temporal. Viernes, sábado y domingo, en la alameda de Eduardo Cabello, vecinos y visitantes pudieron degustar por 7 euros una ración de este plato tradicional de la gastronomía gallega, pero también pulpo –14 euros–, churrasco de cerdo con patatas y criollo –15 euros–, choripán –3,50 euros– y choricriollo –3,50 euros–. En las tres jornadas, la música amenizó el ambiente. Ayer, actuó la banda Bonsái Down, que cogió el testigo de The Followings –viernes– y Leira Rock –sábado–. Entre los asistentes, estuvo el alcalde, Abel Caballero, que comprobó el ambiente festivo en una jornada dominical en la que los participantes se pusieron las botas... y no por la lluvia, que no apareció en todo el día.