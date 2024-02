Esta vecina vive al lado de la pequeña parcela de silvas, en el camino de Espedrigada, donde fue encontrada la valija envuelta en film, en cuyo interior apareció el cuerpo desmembrado de una mujer en avanzado estado de descomposición. Asegura que se percató de su presencia en el mes de agosto, "pero eso es como un estercolero; ahí tiran de todo, una lavadora, escombro, los perros cagan y mean, entonces yo no voy a andar en cosas que no son mías".