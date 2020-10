Instagram cumple 10 años: retrato de una década

Instagramlanzó su aplicación oficial en la Apple Store el 6 de octubre del 2010 Instagram. Llegó en el momento perfecto, pues la App de Facebook era rudimentaria y Twitter no tenía forma de compartir imágenes. Además, en aquella época mucha gente tenía ya teléfonos móviles pero las cámaras de esos smartphones eran, literalmente, un bodrio.



El invento de Kevin Systrom y Mike Krieger fue una gran manera de hacer que esas fotos malas parecieran artísticas. A decir de la periodista de Bloomberg News Sarah Frier, que acaba de publicar el libro Sin filtro. La historia secreta de Instagram (Conecta), la sexta red social más usada en todo el mundo "gustó porque era un lugar en el que ver la vida de los demás a través de la cámara del móvil", asegura..





Ya no hace falta esperar al revelado

Compartir fotos geolocalizadas

4.200 millones de 'likes' diarios

Homenajes a las cámaras Polaroid

Compartir un tema con otros usuarios

, red cuyo máximo valor quizá sea el sentimental, algo que años antes, en la era analógica, se llamó momento Kodak, un instante encantador digno de capturar en una fotografía. Instagram es heredera de ese espíritu, pero lo mejoró, pues ya no hacía falta revelar la foto para que otros pudieran verla.Mark Zuckerberg aparece y desaparece en esta historia como el Guadiana. En el 2004 quiso fichar para su incipiente y revolucionario proyecto, Facebook, al programador de Standford Kevin Systrom, un enamorado del arte y la fotografía, que prefirió acabar sus estudios, conocer Florencia y trabajar, junto con su compañero Mike Krieger, en un proyecto de chek-in en el que registrar dónde habías estado con la posibilidad de compartir fotos geolocalizadas.. "Eligieron los primeros usuarios con cuidado, buscaban gente que hiciera buenas fotos, sobre todo diseñadores con muchos seguidores en Twitter", detalla Frier. El 9 de abril del 2012, Zuckerberg desembolsó 1.000 millones de dólares por una compañía desconocida para muchos y que solo tenía 13 empleados. Y dio en la diana".Systrom y Krieger dejaron Instagram en el 2018. La app, cuyos empleados habían crecido hasta el millar, con oficinas en todo el mundo,. Desde el principio su éxito fue brutal: el primer día la usaron 25.000 personas. Tras una año de vida llegó a 10 millones.y se envían una media diaria de 4.200 millones de likes.De hecho, en enero de 2019 l a fotografía de un huevo se convertía en la imagen que acumulamaba más 'likes' en Instagram . Superaba los 30 millones y provocaba todo un fenómeno en internet. La imagen arrebató en nueve días uan foto de la modelo y empresaria Kylie Jenner que acumulaba 18 millones de 'me gusta'. "Vamos a establecer un récord mundial juntos y obtener la publicación con más me gusta de Instagram", escribieron los responsables en la descripción de la fotografía.El homenaje a las Polaroid está en el icono de Instagram desde el principio. El primer diseño es obra del propio CEO Systrom. En el 2011, con la app mundialmente famosa llega el segundo logo, obra del fotógrafo Cole Rise. Se mantenía el mismo espíritu retro pero simplificando las formas y adaptándolas a un cuadrado. Este logo se retocó poco después para darle textura, volumen y más color. Y cuando todo el mundo se acostumbró a esa imagen llegó el gran y controvertido cambio, en el 2016: la obra minimalista de diseñadores como Robert Padbury tardó en entenderse.para ayudar a los usuarios a descubrir las fotos que los demás usuarios compartían sobre un mismo tema. De esta forma, y si le daban like a las fotos con ciertas etiquetas, el algoritmo de la aplicación mostraba más contenido relacionado con ese tema. Este 2020, increíblemente, ni Covid-19 ni coronavirus han triunfado en Instagram , y sí en cambio las etiquetas #Love, #Beautiful, #tbt, #Smile o #instafood.