Dormir bien es fundamental para disfrutar de buena salud. Descansar durante las noches nos llena de energías para hacer frente a nuestras rutinas diarias por eso, si notamos que nuestro cuerpo no logra amanecer descansado es importante que acudas a un experto porque quizá estas padeciendo algún problema.

Además del insomnio, los sueños pueden tener efectos importantes en nuestro descanso y no solo eso, a través de ellos podemos conocer el estado de nuestra salud. De hecho, los sueños pueden alertarnos de que algo en nosotros no va bien. Sólo debes prestar atención a lo que sucede en ellos.

Si eres de los que sueña de forma recurrente que pierde el aliento, tal vez tu cerebro te esté advirtiendo de que sufres apnea obstructiva del sueño, uno de los trastornos respiratorios más frecuentes relacionados con el sueño. Esto se produce cuando nuestros músculos de la garganta se relajan mientras dormimos, bloqueando temporalmente las vías respiratorias y provocando pausas en el ritmo de nuestra respiración.

Los sueños más comunes en las personas con apnea del sueño son aquellas pesadillas en las que existe la sensación de estrangulamiento o asfixia, en las que intentamos respirar bajo el agua con mucho esfuerzo, en las que soñamos que nos quedamos atrapados en un ascensor. Pero el sufrimiento no termina cuando te despiertas. Si cuando te levantas de tu sueño, síntomas de ansiedad o de depresión te acompañan durante el día, también son indicativos de que quizá puede estar padeciendo esta patología.

Otros de los síntomas más comunes de la apnea del sueño es despertar de forma repentina y en varias ocasiones en mitad de la noche, la somnolencia crónica diurna, dolor de cabeza al despertar o el hecho de tener la boca y la garganta demasiado seca al despertar.

Además, un estudio publicado en el 'Journal of Clinical Sleep and Medicine' descubrió que aquellas personas que padecen apnea tienen sueños con una carga emocional mucho más negativa que aquellas personas que no sufren la enfermedad.

La 'Current Opinion in Pulmonary Medicine' también verificó en un estudio que, aunque la apnea puede ocurrir durante cualquier etapa del sueño, suele darse con más frecuencia en la etapa REM.

Si has padecido alguna de estas señales, es bueno que acudas a un especialista porque puede que tus sueños te estén alertando de un problema desconocido para ti.