Una de las excusas que más nos ponemos para no comenzar a hacer ejercicio es que no tenemos tiempo o que no podemos ir al gimnasio. Es necesario convencerse de que, para adelgazar de forma rápida pero sostenida en el tiempo, no basta con hacer dieta o cuidar lo que se come, es imprescindible mantener un estilo de vida activo y hacer ejercicio. Sin embargo, es cierto que cada vez la rutina diaria es más sedentaria y arañar unos minutos al día para hacer ejercicio es muy difícil. La solución, sin embargo, está más cerca de lo que pensamos: escoger un entrenamiento eficaz que contenga ejercicios para hacer en casa.

El HIIT es una de esos entrenamientos que conjuga todas estas cualidades. Se trata de un entrenamiento de alta intensidad que combina intervalos de alta intensidad con ejercicios de cardio y fuerza con periodos de recuperación. Con este tipo de ejercicios que podemos hacer en casa son suficientes 10 o 15 minutos diarios para comenzar a ver resultados. Eso si, sin descuidar la dieta y aprovechando todas las ocasiones que se presenten para mantenerse activo.

Ejercicios para hacer HIIT en casa

Los burpees son el mejor entrenamiento para quemar calorías y, además, no requieren de ningún tipo de material y se pueden hacer en casa perfectamente. Con un burpee se ejercitan los brazos, el pecho, los hombros, los abdominales, las piernas y los glúteos. Para hacer burpees se parte de la posición de sentadillas, se colocan las manos en el suelo y se mantiene la cabeza erguida. Después se desplazan las piernas hacia atrás con los pies juntos y se hace una flexión de pecho. Para terminar el ejercicio se recogen las piernas y con un salto se vuelve a la posición inicial.

Sentadillas

Mirada al frente, pies abiertos a altura de cadera y columna en posición neutra. Comienza a bajar hasta lograr que las rodillas alcancen ángulo de 90 grados sin alterar la postura de la columna. Las rodillas deben apuntar ligeramente hacia afuera de tal modo que si miras al suelo en una repetición de comprobación veas tus pies.

Pies rápidos

Separa de nuevo tus pies hasta el ancho de tu cadera y flexiona ligeramente la cadera hasta lograr una postura similar a la que tendrías para salir a la carrera, porque eso es lo que simularás hacer pero sin moverte del sitio, levantando los pies del suelo lo más rápido posible.

Jumping jacks

En un solo movimiento debes saltar abriendo las piernas hasta que los pies alcancen el ancho de las caderas y levantar tus brazos por encima de la cabeza. Para completar una repetición debes volver a la posición inicial de una misma vez, con los pies juntos y los brazos pegados al cuerpo.