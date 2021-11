Año nuevo vida nueva. Con la llegada del nuevo año son muchos los que hacen planes de futuro cargados de buenas intenciones. Dejar de fumar, cuidar mejor nuestra alimentación, dedicar más tiempo a nuestras aficiones... son algunos de los deseos que muchos españoles han puesto en su lista para este 2019.

Además, otro de los buenos propósitos que no pueden faltar en estas fechas es la de hacer más deporte. El inicio del año es una época propicia para animarse a mimar nuestro cuerpo y a ponernos en forma tras los excesos navideños. La práctica de ejercicio es la mejor herramienta para mantener una buena salud física y mental, y aunque no siempre resulta sencillo mantener en el tiempo una rutina deportiva, sí es posible encontrar motivaciones que nos animen a realizar ejercicio.

Por otra parte, aunque acudir a un gimnasio puede ser una buena solución, también existen opciones para aquellos que no desean o no pueden apuntarse a un centro deportivo. En estas líneas, te mostramos cinco formas sencillas para ponerse en forma sin tener que pisar un gimnasio.

Ejercicios en casa

No tener tiempo para apuntarse a un gimnasio no es excusa para no hacer ejercicio. Tan solo son necesarios 15 minutos para que cada día hagas una sencilla tabla de ejercicios en el salón de tu casa. Abdominales, estiramientos, sentadillas... son muchos los ejercicios que puedes realizar para ponerte en forma.

Salir a correr

Ponte ropa deportiva, sal a la calle y dedica un rato a correr. Verás como tu cuerpo y tu mente te lo agradece. Y es que cada día son más las personas que se aficionan al running, una práctica deportiva que nos aportará múltiples beneficios. No obstante, antes de empezar ten en cuenta una serie de factores. Entre ellos, no te olvides de adaptar tu rutina a tus condiciones físicas, con el objetivo de evitar lesiones.

Subir y bajar escaleras

Olvida las escaleras mecánicas y huye de los ascensores. Subir y bajar escaleras es un magnífico ejercicio que te ayudará no solo a ponerte en forma y adelgazar, sino que también te permitirá mejorar tu salud.

Andar rápido

Caminar es una de las actividades físicas más beneficiosas que podemos realizar. Si además lo hacemos de forma rápida, dispararemos el gasto energético y multiplicaremos las calorías perdidas, lo que nos ayudará a mejorar nuestra condición física.

Montar en bicicleta

Analiza bien tus rutinas diarias y verás como existen situaciones en las que podrías prescindir del vehículo a motor. Aprovéchalo y recurre a la bicicleta, un medio de transporte ideal para mejorar nuestra condición física y ayudarnos a quemar calorías para purgar los excesos navideños.