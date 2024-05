Kiko Rivera rompe definitivamente con Isabel Pantoja: su tajante decisión sobre la herencia

Isabel Pantoja no levanta cabeza. A pesar de que su última gira fue bastante bien, la tonadillera está inmersa en un sinfín de problemas con Hacienda y con su familia. Cabeza más alejada de sus hijos y con una importante lista de deudas, su estado de salud tiene muy preocupado a su entorno más cercano.

Así lo explicó Ana María Aldón en 'Fiesta' hace tan solo unos días. "Ella se ha vuelto más hermética desde que volvió de la gira americana. No levanta la cabeza emocionalmente", contó la diseñadora."Creen que lo que le atormenta es la gran deuda que tiene. El problema de salud que tiene no es tan grave. Tiene un problema de salud emocional, no es capaz de levantar cabeza", detalló.

Pero los problemas no dejan de acumularse para Isabel Pantoja y es que tal y como ha desvelado Marisa Martín Blázquez en 'TardeAR', Kiko Rivera ya está gestionando cómo desvincularse de su herencia. "Hasta donde sé, la información que manejo, Kiko está encargándose para saber cómo poder renunciar a la herencia. No querría ni la legitima para él, ni que sus hijos hereden las deudas de la abuela."

"La historia es complicada, porque tendrían que hacer una gestión delante del notario una vez Isabel falte, y Dios no lo quiera, para renunciar él y sus hijos. Es decir, los hijos de Kiko, en ese momento, tendrían que tener una serie de testigos para confirmar que, efectivamente, no quieren aceptar la herencia", añadió.

Unas horas antes el periodista Antonio Rossi daba detalles en 'Vamos a ver' sobre los planes de Isabel Pantoja para cuando ya no esté. "Está harta de muchas cosas. Cuando fallezca quiere que nadie ni la vea ni le hagan una sala en un tanatorio ni haya funeral. Y menos que estén sus hijos."