Jessica Bueno está siendo una de las grandes protagonistas en esta edición de 'GH VIP'. La modelo se siente muy cómoda en la casa y se está sincerando con sus compañeros como nunca lo había hecho. No ha concedido entrevistas hablando sobre su relación con Kiko Rivera o su familia, pero desde que está en la casa sí que se ha pronunciado sobre ello en varias ocasiones.

En esta ocasión su compañera Susana Bianca le ha preguntado por su relación con Kiko en ‘Supervivientes’. "Yo lo veía como un amigo. Cuando salimos aún seguíamos siendo amigos", confesó. "Yo era una niña y él me cuidaba, me llevaba a todos lados. Estaba siempre con él."

"Me hacía reír un montón", añadió. "Luego hubo un momento en el que él ya sentía por mí. Él ya estaba enamorado de mí y me dijo que, si yo le veía solo como un amigo, que lo mejor era no vernos. Eso me dio tanto dolor oír y entonces pasó", desveló sobre los comienzos de su noviazgo tras el reality. "Yo me quedé embarazada por sorpresa, pero lo perdí y luego lo pasé tan mal, porque encima la familia estaba tan involucrada y los vi sufrir tanto también..."

"Yo solo tengo contacto con él y con Irene", volvió a repetir en esta conversación. Esta no era la primera vez que hablaba sobre ello. En otra charla con compañeros habló de su relación actual con Kiko y su mujer Irene Rosales. "Irene es como si fuese también una madre para mi hijo", declaró.

"El mayor tiene un carisma… Es que se parece mucho a su padre en la forma de ser. Quiere hacer siempre reír a los demás. Tú lo ves y dices, es su padre", aseguró Jessica sobre cómo es el hijo que tiene con Kiko Rivera.

Laura Bozzo ha aprovechado la charla distendida para conocer detalles sobre la relación que tiene el niño con su abuela Isabel Pantoja. "Mi niño cuando era pequeñito se iba allí con ellos. Adora a Agustín y a su abuela. Siempre he querido que mi hijo tuviera relación con su padre. Cuando yo me separé de su padre era un bebé de tres meses. Desde que tiene uso de razón, mi hijo es como si tuviese dos padres. Él sabe quién es su padre, pero sentimentalmente también tiene otro padre porque se ha criado con mi exmarido", terminó diciendo haciendo mención a su relación con Jota Peleteiro.