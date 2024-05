Caamaño busca “médicos itinerantes” para cubrir bajas en un “verano complicado”

Las vacaciones de verano de los sanitarios gallegos siempre complican la prestación del servicio en los meses estivales por la falta de sustitutos, y este año más porque los MIR en esta ocasión no completan su formación hasta después del verano y no se les puede ofrecer un contrato como especialistas. Ante ello, el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pretende que haya “médicos itinerantes”, es decir, dispuestos a trabajar en varios centros para cubrir “ausencias o tensiones puntuales en determinadas localidades”.

La iniciativa la lanzó ayer Caamaño. Aventuró que el verano será “complicado” y que ante ello quiere conformar “una bolsa de médicos itinerantes”, eso sí los facultativos se apuntarán a ella de forma “voluntaria” y a cambio de una compensación económica. No quiso adelantar más detalles. “A mediados de junio” quiere presentar su plan para cubrir las vacaciones de verano.

La otra medida con la que el conselleiro quiere paliar la falta de médicos en paro para cubrir las vacaciones y las bajas médicas de los propios facultativos no es nueva y ya está parcialmente contada. El titular de Sanidade pretende que los MIR de último año trabajen en verano de forma voluntaria y a cambio de una retribución extra. Ya se apostó por este modelo en el pasado de forma puntual y solo en algunos lugares. ¿Por qué? Porque esos médicos aún no son especialistas y la Xunta no les puede hacer contratos como tales y deben trabajar bajo supervisión. Caamaño explicó que “no pueden trabajar como médicos adjuntos, pero sí pueden ayudar en un ejercicio de generosidad y obtener a cambio una prima por un trabajo”. Aseveró que ninguno de ellos “trabajará solo”, siempre estarán “bajo supervisión”.

Precisamente, el cinco de junio, el Ministerio de Sanidad y las comunidades se reunirán para abordar cómo afrontar el verano. Para Galicia, la convocatoria ya llega tarde porque las vacaciones están a la vuelta de esquina, y desde el Ministerio se replica que la falta de médicos no es una novedad de última hora y las comunidades tuvieron tiempo para buscar soluciones. Por su parte, propone incentivar que los facultativos se pillen vacaciones después del verano y una redistribución diferente de efectivos.

Donaciones de sangre

Caamaño avanzó algo de su plan para este verano ayer por la mañana a preguntas de los periodistas, en la visita a las dependencias de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), donde destacó su labor vital y alabó la solidaridad de los gallegos que diariamene hacen 500 donacones.

El año pasado se registraron en Galicia más de 100.000 donaciones y, de ellas, más de 9.500 pertenecieron a personas que donaron sangre por primera vez.

El conselleiro aprovechó para hacer un llamamiento a los ciudadanos para donar, pues las reservas de los grupos sanguíneos A negativo y 0 positivo se encuentran en niveles bajo.