'Sálvese quien pueda' llegó a Netflix el pasado 10 de noviembre. A las 21:00 horas arrancará el debut de Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval en Miami.

La plataforma ha compartido los tres primeros episodios en los cuales los tertulianos buscarán trabajo en la ciudad de Florida. Y con motivo de este esperado estreno, algunos de los colaboradores han empezado la promoción del reality como si estrellas de Hollywood se tratasen.

Belén Esteban y Kiko Matamoros se pasaron por 'La Resistencia' para dejar, junto a Broncanco, momentazos que han conquistado a los espectadores del programa de Movistar+. Hablaron del estreno de 'Sálvese quien pueda' y destaparon algunos de los secretos mejor guardados del reality que está triunfando en Netflix.

Información de servicio para los que están viendo 'Sálvese quien pueda' 🐊 pic.twitter.com/kSgkya0EVx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de noviembre de 2023

Kiko Matamoros se fue de la lengua y destapó una de las escenas eliminadas en uno de los capítulos de su visita a Miami cuando los 8 colaboradores disfrutaron de un viaje en un lujoso yate con José Luis Rodríguez 'El Puma' mientras jugaban al 'Yo nunca'.

"Una de las preguntas era '¿Quién bebe?'", reveló Matamoros. En ese momento 'El Puma' informó que él es muy cuidadoso con su salud y no consume alcohol. Tampoco fuma, ya que la primera vez que probó un cigarrillo tuvo una reacción tan negativa que terminó vomitando.

"Y dije yo: ‘Igual que me pasó a mí con la heroína’. La primera vez que la probé, gracias a Dios, me sentó tan mal que no quise saber nada más”, explicó el colaborador de televisión. “Dije: ‘Esto es una puta mierda’. Así, de entrada. Y eso lo han quitado", confesó Kiko Matamoros haciendo referencia a una escena que los espectadores no van a poder ver.

Precisamente sobre esas palabras se pronunció su mujer Marta López Álamo en uno de sus últimos eventos cuando le preguntaron por 'Sálvese quien pueda'. "Lo de la heroína no lo pueden poner", dijo entre risas la modelo mientras compartía la anécdota que había contado el colaborador en el programa de Movistar +.

Ella normalizando todo lo que está MAL un día más.



Amores, NO hay que probarlo todo, y menos si estamos hablando de H3R0INA 😭😭 pic.twitter.com/dpO5zl190j — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) 27 de noviembre de 2023

"Es verdad. Hay que probarlo todo o no", añade. "Yo nunca lo he probado, también te digo, pero él sí, lo ha dicho, yo qué sé. Es una persona que no tiene problemas en decir que ha probado cosas", justifica para terminar diciendo que "hay gente que prueba cosas peores".