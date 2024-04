Forbes incluye a los Mozos de Arousa en su lista de 'Los cien más creativos', donde también figura C. Tangana

Forbes ha publicado este jueves 11 de abril su lista de 'Los 100 más creativos en el mundo de los negocios 2024' y entre los seleccionados figuran los hermanos Santamaría, -Borjamina y Raúl-, y Bruno Vila, o lo que es lo mismo, los 'Mozos de Arousa'.

Estos tres amigos de Vilagarcía decidieron presentarse hace casi un año -cumplirán su aniversario en mayo- al concurso televisivo "Reacción en Cadena", uno de los programas más vistos del parrilla televisiva gracias, en parte, al tirón de los gallegos que ya superan el millón y medio de euros ganados.

En el ranking, que elabora cada año Forbes España, están presentes grandes figuras del mundo del marketing, la comunicación y la publicidad, por su capacidad para generar el trabajo más creativo y eficiente de la industria española.

Los 100 destacados creativos provienen de áreas tan distintas como la música, la publicidad, la gastronomía, el entretenimiento, el deporte, la cosmética y la tecnología.

La revista especializada justifica la elección de los vilagarcianos, explicando que "en pocos meses, se han convertido en todo un fenómeno televisivo, demostrando una capacidad innata para relacionar conceptos e ideas de un modo creativo".

Los Mozos de Arousa, entre 'Los 100 más creativos 2024' de la lista de Forbes. / Forbes

También figura en esta lista C. Tangana, como fundador, junto a Santos Bacana y Cris Trenas, de Little Spain, "una productora audiovisual, una boutique creativa, un agente cultural, un grupo de amigos con la ambición de hacer las cosas de forma diferente y construir discursos alternativos en torno a los temas de siempre".

La cantante y compositora argentina Nathy Peluso; Miguel Olivares, presidente del festival El Sol y fundador de La Despensa; Cristina Barranco, Managing Director de OMD España; Jose Bassols y Astrid Altadill, fundadores de This Is Odd; Mireia Campos, Ana Del Valle y Marta Queiruga, fundadoras De Canela; Luis Conde, cofundador y director de estrategia en Fuego Camina Conmigo y Gonzalo Figari, presidente del c de c (club de creativos) y fundador de Figari Candy Store, son tan solo algunos de nombres que también forman parte de este listado de Forbes.

La publicación celebrará, durante los dos próximos e intensos días -el viernes 12 y el sábado 13 de abril-, el mayor evento de la industria publicitaria y la comunicación en el que se reunirán más de 3.000 personas, en San Sebastián. Bajo el lema “Irremplazables”, se homenajeará a esta profesión tan vocacional y que ha hecho de la publicidad española una disciplina reconocida a nivel nacional e internacional.