Marta Riesco destapa la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo: "Nadie se merece eso"

Marta Riesco ya no tiene pelos en la lengua. La reportera ha decidido romper su silencio en medio de su batalla judicial contra Telecinco y la productora de Ana Rosa, a la que ha denunciado por despido improcedente. Tras un año complicado, la periodista está recuperando su mejor versión y se está dedicando a destapar aquellos que le hicieron daño en el pasado a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que Riesco comparte con sus seguidores algún episodio que vivió durante su peor época en Telecinco. Jorge Javier, Ana Rosa, Alexia Rivas... han sido varios los compañeros para los que ha tenido algún que otro mensaje y esta vez le ha tocado el turno le ha tocado el turno a Christian Gálvez y Patricia Pardo.

"Como sabéis, paralelamente se produjo otra historia de amor muy complicada en mi productora. Y, por suerte para ellos, pudieron protegerles y controlar todo lo que ocurría. Ojalá me hubieran tratado con ese amor y respeto", comenzó diciendo la reportera hablando del momento en el que ella estaba con Antonio David Flores y también salió a la luz la relación entre los dos presentadores.

"Evidentemente, nuestras parejas no eran las mismas ni nuestro rango profesional, pero ambas nos merecíamos una ayuda para soportar esta situación. Mi compañera tuvo mucha suerte y me alegro infinito por ella. Pero, en mi caso, ocurrió todo lo contrario. Ambas somos mujeres profesionales que nos enamoramos. Nadie se merece el trato que me dieron", lamentó.

El mensaje de Marta Riesco / Instagram

"Ojalá todo sirva para que cambie esta situación en un futuro y ojalá llevar todo esto ante la justicia me dé la calma y el consuelo que necesito para seguir con mi vida feliz y en calma. El 25 de abril espero que se deje de aplazar el juicio y, al menos, que se sepa la verdad", terminó diciendo.

Su juicio contra Telecinco se ha aplazado en dos ocasiones. La periodista cuenta los días para poder cerrar esta etapa de su vida y empezar un nuevo camino profesional.