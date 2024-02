Marta Riesco anuncia que va a ser madre: "Un maravilloso viaje"

Marta Riesco está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida. Justo cuando pensaba que no saldría del pozo en el que se encontraba, la influencer sacaba fuerzas de donde no tenía para enfrentarse a todos los baches personales y profesionales que ha tenido este último año.

Ahora, empoderada y dando visibilidad a los bajones emocionales que sufre de vez en cuando, la vemos muy ilusionada con sus redes sociales, con sus clases de boxeo y con sus amistades. Teniendo muy presente a sus seguidores en Instagram, ha querido compartir con ellos la importante decisión que ha tomado.

La periodista quiere ser madre y ha decidido acudir a una clínica para congelar sus óvulos. "Mi sueño siempre ha sido ser mamá", ha asegurado en un video en el que ha contado todo el proceso que ha decidido poner en marcha.

"No sé cuando será el momento en el que me decida, ya sea con pareja o sola, tengo claro que en un futuro quiero tener esa posibilidad por lo que he decidido congelarme los óvulos", ha explicado. "Ya he empezado con el proceso y con las pruebas para ver que todo está bien."

Marta ha dejado claro que no es algo que esté buscando ahora mismo, pero sí que quiere tener la posibilidad de disponer de unos óvulos de calidad para cuando decidir ser madre. "No quiero tener un contador todo el rato pendiente de cuando es mi momento", ha asegurado.

"Para ser mamá en un futuro con todas las seguridades del mundo tanto para mí como para lo que venga, lo mejor que puedo hacer es congelarlos", ha terminado diciendo y anunciando que va a hacer partícipes a sus seguidores de todo el proceso.