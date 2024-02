Marta Riesco protagoniza un inesperado encuentro con un futbolista cuando iba al baño: "Me pareciste lo más, si quieres..."

Marta Riesco vivió este jueves una tarde-noche de lo más especial: primero se fue de cumpleaños, después disfrutó del concierto de Taburete y... en vez de terminar el día con estos planes maravillosos, la periodista quiso continuar la fiesta y lo hizo en el restaurante que está causando tendencia en Madrid, 'Rhudo'.

Lo ha contado a través de sus stories... ya en el conocido restaurante, una de las veces que la influencer acudió al baño para acompañar a su amiga, se vio a alguien con "un jersey espantoso, naranja butano y totalmente roto", pero lo que no sabía Marta es que quien llevaba puesto esa prenda era Rodrigo de Paul, entonces "ya no me pareció tan feo el jersey".

En ese momento la Riesco no quiso pedirle fotografías porque el futbolista estaba atendiendo a sus fans y decidió volver con su amiga a la zona donde estaban bailando... pero la suerte le tenía preparado una sorpresa porque al llegar al sitio "estaba Rodri y sus amigos, así que me puse a bailar y en un momento determinado un amigo de Rodri vino a hablarme".

Aunque no fue el jugador del Atlético de Madrid con el que comenzó a hablar, si terminó con él conversando: "Terminé hablando con Rodri y me preguntó a qué me dedicaba y claro, pensé 'como le tenga que contar a esta persona lo que soy...' y dije 'le voy a decir que soy artista musical'".

Una historia fantástica que Marta ha decidido compartir con todos sus seguidores de Instagram y que no acaba ahí porque, aunque pensaba que Rodrigo no la iba a tomar en serio, el futbolista se lo creyó. Pero, "esto no fue lo más lamentable que hice, me superé, le canté la canción 'No tengas miedo" aseguraba la influencer.

"Recordemos que esta persona es pareja de una artista, Tini Stoessel" comunicaba Marta para poner en situación a todos sus seguidores y aseguraba que el futbolista "no huyó, seguimos hablando hasta que sus amigos decidieron que se tenían que marchar"... y ¡atención! porque la historia no termina ahí: "Cuando llegué a mi casa no quise darme por vencido y le escribí el mensaje más lamentable que he escrito en mi vida".

La influencer, empoderada y sin miedo a nada le envió el siguiente mensaje: "Tu jersey no me gustó nada, pero tú me pareciste lo más. Así que ya no me importa tu jersey. Si quieres puedo llevarte de compras"... ¿recibirá la influencer una respuesta de Rodrigo?