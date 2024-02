Bertín Osborne está meditando sobre su relación con la televisión en un momento en el que Gabriela Guillén ha ido a 'De viernes' por segunda ocasión.

El cantante ha reaparecido públicamente para ofrecer un concierto en Alicante en el que se ha mostrado sincero, divertido y cercano. En medio de las constantes informaciones que le rodean, Osborne concedió una entrevista en la que se desvinculaba por completo de la paternidad del hijo de Guillén. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirmó en la portada de la revista ¡Hola!.

"Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre’. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente", dijo el cantante.

Sin embargo, ha sido en su último concierto en Alicante donde el cantante ha dado unas incendiarias declaraciones en las que asegura que le quedan las horas contadas en televisión y que está harto del trato que está recibiendo por parte de los medios.

"Estoy hasta los huevos"

Entre canción y canción, el cantante no ha podido evitar desahogarse con su público después de que haya sido el foco de toda la prensa en las últimas semanas.

"Seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte... Me divierte esto mucho más que la televisión. Ya me queda menos, ya me queda menos" dijo antes de soltar la bomba de la que se ha hecho eco todo el país.

"Pero lo demás igual me quito del medio porque estoy ya hasta los huevos", zanjó.