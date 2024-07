Sons élficos, electrónicos e punks para a cita con Sinsal

O Festival Sinsal Son Estrella Galicia na Illa de San Simón regresou nunha edición máis. O cartel agochado e gardado durante meses en silencio foi desvelado ao chegaren á insula os primeiros festivaleiros que gozaron con músicas élficas, africanas, electrónicas ou punks.

Público, ao chegar á illa. | // PEDRO GALVÁN

Nesta entrega, sorpresa co Escenario Malmequeres, unha novidade que presentou a música de Isaac Pérez Vicente e Russ Dj. O primeiro,un artista multimedia que abrangue varias formas de expresión dende as artes plásticas á música presentou a súa proposta. Tamén o fixo Russ Dj (@russinha), proposta dende Compostela cuns sons inquietantes.

Nos outros palcos do Sinsal, actuou Sessa, dende Brasil. Trátase do proxecto de Sérgio Sayeg. A influencia da bossa nova e da psicodelia marcan as súas sesións.

Tamén sonou Clarissa Connelly, dende Dinamarca. O seu cantar élfico mesturouse coa brisa e o salitre na ría para deixar unha paz interior na audiencia que lembrou de seguro a Enya ou Mike Oldfield.

A música galega tamén estivo presente con Fantasmage. O seu rock alternativo regresou aos escenarios. A banda viguesa, composta por Daniel Nicolás e Andrés Magán, apostou pola orixinalidade nun concerto marcado pola batería e a guitarra desde unha onda punk retro.

O veciño Portugal estivo representado por Glockenwise. A súa proposta gótica converteunos nun dos grupos máis destacados do pasado ano no estado luso. Pop, rock, melancolía e creatividade foron as súas cartas de presentación onte en Sinsal.

Unha edición máis, os sons africanos estiveron representados aínda que procedentes de Suiza como amalgaba e entendemento entre culturas. Desta vez, o público tivo a honra de escoitar a Orquestre Tout Puissant Marcel Duchamp.

Fundada no 2006, este ensamble vén de subirse aos palcos de Europa nos últimos anos para amosar a súa música de trance.

A música, arte e sorpresas continuarán na illa co Festival San Simón ao longo de hoxe e mañá coas entradas esgotadas.