El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

El artista ha dejado muy claro su intención de no ejercer de padre de la criatura mientas Gabriela Guillén continúa con su vida junto a su hijo, pero sin dejar de situarse en el foco mediático. Hace unos días salió a la luz una información que apuntaba que había sufrido un robo en su coche. La sorpresa le alertó de que alguien había roto el cristal de su vehículo para llevarse la sillita de su bebé.

Su amiga Raquel Arias daba los detalles en 'Así es la vida' y apuntaba una teoría en primera persona. Y es que cree que podría estar relacionado con estas dudas sobre la paternidad y la prueba que habría que realizar para determinar la paternidad de Bertín.

"Me dicen que le parece surrealista la teoría de que se haya robado la silleta con el fin de obtener de ahí ADN" ha desvelado en 'TardeAR' Marisa Martín Blázquez tras hablar con el cantante.

"Es un barrio que, desgraciadamente, es habitual que haya robos a coches y, como es un coche nuevo, probamente hayan roto el cristal con la intención de robar otra cosa y han cogido la sillita. Están muy cotizadas porque son carísimas", ha comentado.

"Me comentan que Bertín está esperando que sea Gabriela quien ponga ya esa demanda de filiación, si lo ha anunciado, espera que sea verdad porque en el momento que se pida él, como ha dicho, se va a someter a esas pruebas", ha terminado diciendo.

La decisión de Gabriela Guillén

El cantante lo tiene claro y su intención es comprobar si ese niño es hijo suyo, aunque parece que la madre no está dispuesta ello. Según ha publicado '20 minutos', la intención de Gabriela es registrar civilmente a su hijo con sus dos apellidos. Tras la contundencia de Bertín, no quiere que el bebé tenga ningún tipo de vinculación con el cantante al que, según han desvelado fuentes cercanas a la colombiana, no le va a reclamar ningún tipo de pensión o manutención.

Con esta decisión, Gabriela evitará que el cantante se tenga que someter a las pruebas de ADN. Un proceso que ella misma ha tachado "humillación y falta de respeto" en su círculo cercano. Ella está totalmente convencida de que Bertín Osborne es el padre de su hijo.