Dani Martín sorprende estrenando un tema dedicado a Ester Expósito: "Me tiene muy loco"

Hace unos meses Dani Martín sorprendía a sus seguidores anunciando su retirada de la música. "Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad" fueron las palabras con las que se despidió generando un gran revuelo.

Tras ofrecer un concierto exclusivo en La Riviera, al cual se refirió en su despedida como algo "necesario para él" antes de volver a "la realidad de ser Daniel", el cantante desapareció por completo y no se supo nada más de él hasta ahora.

El artista ha regresado a la música con una nueva canción dedicada a Ester Expósito. Dani Martín ha revolucionado las redes con el tema dedicado a la actriz y que lleva por título su nombre y va encabezado por una foto de ella con la boca abierta.

En la canción habla de cómo se lo pasa de fiesta mientras suenan canciones del Canto del Loco y de cómo se quedó paralizado cuando la tuvo delante. "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo" o "Ester Expósito, ¿por qué no me miras si la escribí por nosotros" son algunas de las frases que deja en la canción.

La reacción de la actriz

Ester Expósito ha sido una de las primeras en reaccionar a este tema del madrileño y lo hacía comentando el post en el que presentaba la canción. "Las Wayfarer siempre quedan bien", escribía haciendo referencia al primer verso de la canción.

La reacción de Ester Expósito a la nueva canción de Dani Martín / Instagram

"Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella", escribía en sus historias. "Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".

La letra de Ester Expósito

Las Wayfarer siempre quedan bien

Vespa, primavera 100 %

Los Ronaldos, Nikis y Green Day

De fondo los Clutch, también Coldplay

Y el verano en Cádiz estaré

Niñas de Tarifa

Siempre le pide whisky sour, bésame

Cierro los ojos

Chicas del Palmar vienen también

Van con Hugo Silva y no sé quién

Un actor que sale en Élite

Pide otra ronda y vemos qué

Vamos a la Luna y luego al Ben

Estoy en el tumba'o con Nacho y Lay's

Espérate y pellízcame

Que he visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro, a ver si me mira y pasa de todo

Suena la Foto del Canto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Arón Piper, se han dado un abrazo de amor

Las Wayfarer no me sientan bien

Está mirando Leiva, puto Lei

Han puesto Princesas y ella es

Reina de la fiesta de una rave

Mírame un poquito, hija, Ester

Me siento como Balvin con René

Venga, hazlo por mí, atrévete

He visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro, a ver si me mira y pasa de todo

Suena la Foto del Canto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Arón Piper, se han dado un abrazo de amor

Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro, a ver si me mira y pasa de todo

Suena la Foto del Canto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Arón Piper, se han dado un abrazo de amor