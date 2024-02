El problema de Terelu Campos

Terelu Campos estuvo ayer en ‘D corazón’, el programa de TVE que trata temas de actualidad y ha hecho una confesión que ha dado mucho que hablar. Comentaba que ella tiene un perfil en una app de citas... eso sí, no la utiliza y ha aprovechado para lanzar un mensaje.“Yo voy a aprovechar a ver si alguien me soluciona el problema, unas amigas me hicieron un perfil en una aplicación, pero no hay manera de quitarme”.