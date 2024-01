Ha pasado más de un año desde que salió a la luz la sonada ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau. Durante todo este tiempo ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero el actor ha decidido romper su silencio y sincerarse como nunca antes sobre esta complicada etapa de su vida.

El hijo de Ana Duato ha desvelado que tras la ruptura con la artista viajó a las islas Mauricio, tras ver la luz la noticia, porque estaba "escapando" de un momento personal muy duro, y aprovechó para cumplir su sueño de ver ballenas y cachalotes. "Fue un viaje muy triste. Extremadamente triste", señala.

"Recuerdo bajar a unos 25 metros de profundidad y nos quedamos la hija de la ballena y yo solos, ella se estaba moviendo. La miré a uno de los ojos, ella me miró y la mirada era de pánico. Salí del agua llorando. Ahí aprendes, y ya sé que esto se ha dicho mucho, que eres menos importante de lo que crees. Y que esto no es tuyo. ¿Qué haces tú aquí?", añade.

"En un momento dado, nuestro guía, que era un tipo muy simpático, me dijo: ‘No sé por qué estás haciendo esto, pero no es por la razón correcta’. Y eso me rompió. Se me juntó todo. Y entendí. No estoy aquí ni por la ballena ni por nada de esto, estoy aquí por otra cosa. No he venido para entrar, he venido para salir", recuerda Bernardeau tras confesar que durante una semana estuvo bajando todos los días a encontrar ballenas.

"Después de una ruptura, una ruptura muy pública, quería reencontrarme con ‘mi actor’, con mi persona, redirigir mi vida. Quería redescubrir hacia dónde quería ir. Creo que la exposición es lo que me hizo bajar a los infiernos, por así decirlo. Y sí, es verdad, desde ahí me he reenamorado de una forma muy bonita de mi profesión porque es lo que me ha ayudado a recuperar la ilusión", confiesa.

Miguel Bernardeau ha desvelado que esa seriedad es "un escudo" y de "esconder inseguridades". "Preferir que nadie vea ciertas cosas de cómo soy realmente, aunque piensen que soy de esa manera. Tampoco es una elección, es que me convierto en una persona seria cuando tengo vergüenza, cuando estoy inseguro, cuando estoy mal", asegura.

Su relación con Greta Fernández

En esta entrevista también se ha sincerado sobre su verdadera relación con Greta Fernández. Desde el verano, los dos actores han pasado un montón de tiempos juntos y los rumores sobre una posible relación entre ambos no han dejado de sucederse.

"Es mi mejor amiga. Es muy bonito. Yo nunca había tenido una amiga así. Nunca había tenido amigas realmente. Las que te decía de toda la vida, pero no este tipo de amistad", cuenta. "En mi vida voy a salir a desmentirlo porque se está retratando la propia sociedad diciéndome eso. Que no puedo tener una amiga. No se puede entender que yo quede con mi amiga, me vaya de vacaciones con mi amiga los dos solos y que no pase nada", añade.