Aitana y Sebastián Yatra han puesto punto y final a su relación. Aunque nunca llegaron a confirmar su noviazgo públicamente, se dejaron ver juntos en actitud cariñosa más de una vez. Después de semanas de rumores sobre una posible ruptura, el colombiano ha confirmado que su romance ha terminado ante los medios de comunicación.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", declaraba el intérprete.

📢 Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: "En este momento los dos estamos solteros. Somos y seremos muy buenos amigos".😲 https://t.co/OIDBRzie4D… pic.twitter.com/PmtePhPOdj — Carito (@770carito) 27 de noviembre de 2023

Los rumores de crisis comenzaron cuando la catalana no apareció junto al artista en eventos como la alfombra roja de los Grammy Latinos en Sevilla, gala que Yatra presentaba, y en la boda del hermano del colombiano. Y tal y como este mismo ha confirmado, todo tenía un porqué.

Mientras el colombiano confirmaba la noticia que llevaba varios días circulando, Aitana no podía evitar la emoción en su último concierto en Bogotá. La cantante catalana se rompía y decidía sincerarse con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven.

Aitana parece no estar pasando un buen momento y sus amigos quieren arroparla al máximo. Algunos de ellos la han acompañado en su gira por Latinoamérica, disfrutando de su música.

Precisamente en el concierto de Bogotá contó con la presencia de Pablo Vives, un buen amigo de Miguel Bernardeau que se dejó ver entre el público en el concierto de Aitana. Así lo mostró él mismo en sus redes sociales donde compartía unas cuantas imágenes, entre las que se encontraba Aitana y fue en ese post donde el actor tuvo un bonito y cariñoso gesto con la artista.

El actor comentaba el post con varios emojis de caras con ojos de corazón, algo bastante inédito en el intérprete. Aitana, por su parte, comentaba con un cariñoso mensaje al amigo del actor: “Pablito, sois los mejores”.

¿Generará esto un acercamiento entre ellos o es que simplemente tiene una relación cordial y de cariño? El tiempo lo dirá.