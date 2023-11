Aitana y Sebastián Yatra han puesto punto y final a su relación. Aunque nunca llegaron a confirmar su noviazgo públicamente, se dejaron ver juntos en actitud cariñosa más de una vez. Después de semanas de rumores sobre una posible ruptura, el colombiano ha confirmado que su romance ha terminado ante los medios de comunicación.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha declarado el intérprete.

📢 Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: "En este momento los dos estamos solteros. Somos y seremos muy buenos amigos".😲 https://t.co/OIDBRzie4D… pic.twitter.com/PmtePhPOdj — Carito (@770carito) 27 de noviembre de 2023

Los rumores de crisis comenzaron cuando la catalana no apareció junto al artista en eventos como la alfombra roja de los Grammy Latinos en Sevilla, gala que Yatra presentaba, y en la boda del hermano del colombiano. Y tal y como este mismo ha confirmado, todo tenía un porqué.

Mientras el colombiano confirmaba la noticia que llevaba varios días circulando, Aitana no podía evitar la emoción en su último concierto en Bogotá. La cantante catalana se rompía y decidía sincerarse con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven.

Tras su silencio, Aitana también se ha pronunciado y ha pronunciado unas palabras muy similares a las de Sebastián Yatra. Al contrario de lo que suele hacer normalmente, la artista ha respondido a las preguntas de un periodista en su paso por Perú.

"Súper amigos. Nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando muy bien", asegura Aitana.

Hilo de cosas que no entiendo de la “ruptura” de Aitana y Sebastián Yatra pic.twitter.com/vkbwZ16P3s — bella (@summerswiftts) 29 de noviembre de 2023

Los fans de la pareja no entienden el comportamiento de ninguno de los dos y ahora surge una nueva teoría que apunta a una posible relación entre Aitana y Rels B. Ambos artistas llevan vinculados unos meses en lo profesional, debido a su colaboración conjunta, ''miamor'. El tema, lanzado en agosto, se ha acabado convirtiendo en uno de los temas más escuchados del nuevo trabajo discográfico de la cantante, 'Alpha', y ha venido con polémica debido a la coreografía con la que lo interpreta sobre el escenario.

"Aitana tiene una supuesta amistad especial con Rels B", ha declarado Pedro Jota, en el podcast de 'En todas las salsas', citando como fuente de esta información al entorno "artístico" cercano de la cantante, que le acompaña durante su gira.