María Castro ha sorprendido a sus seguidores de Instagram anunciando que será madre por tercera vez. La actriz gallega está esperando otro hijo junto a su marido José Manuel Villanueva, con el que lleva diez años casada, y ha querido anunciarlo a los cuatro vientos.

Cuando ya cumple tres meses de embarazo ha comunicado la feliz noticia con una tierna fotografía junto a su marido y sus dos hijas Maia y Olivia en la que ya muestra su barriguita y donde señala que en unos meses pasarán a ser cinco.

"Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que “entendí” que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos…", comienza diciendo.

"Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera."

"Gracias vida, por no dejar que nos olvidemos de los que no están. Y nuevamente GRACIAS por permitirnos una vez más experimentar el MILAGRO de la vida", termina diciendo con este bonito texto en el que anuncia que están a punto de ampliar la familia.

Ahora la actriz ha querido compartir con sus seguidores el sexo del bebé que está esperando." Y lo que vendrá para completar la locura y la familia numerosa es...", escribió junto al vídeo en el que pide a su perro Momo que coja el muñeco que representa los dos sexos.

"Momo voy a tener un bebé. Coge lo que no voy a tener, por favor", le dice. Y se ve como la mascota de la familia se lleva a George, que representa al niño. En ese momento, Oli, su hija pequeña se acerca a coger el peluche rosa y dice: "Mami es una hermana", a lo que la actriz responde con un entusiasmado "sí, cariño".

María Castro y su marido Jose están esperando otra niña con la que pasarán a ser familia numerosa. Pero el feliz momento se vio empañado este fin de semana cuando María Castro percivió una extraña sensación en con el bebé.

"Este sábado me asusté porque no sentía a la bebé", ha comenzado explicando a sus seguidores anunciando que a pesar de estar de 19 semanas, llevaba unos días notando "el aleteo".

"Supongo que entendéis el agobio, que realmente no es tanto porque yo lo tapo. Soy de seguir con la vida para delante y aparcarlo en un rincón de la cabeza, pero está ahí el runrún. Supongo que las que habéis tenido un final desgraciadamente no feliz en los embarazos, cualquier síntoma que se escapa de lo que no consideramos que es normal pues asusta".

Finalmente todo quedó en un pequeño susto gracias a una seguidora que se había puesto en contacto con ella para ofrecerle una ecografía en 5D. La actriz le escribió y la joven acudió al rescate presentándose en su casa y calmando los nervios de María.

" Pudimos ver a la bebé, oír el latido, se estiraba, se daba la vuelta. Todo estaba perfecto" ha anunciado dándole las gracias a esta seguidora.