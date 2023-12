Lunes, 29 de septiembre de 2021. Enrique Ponce da la sorpresa. El torero anuncia, en torno a las 21.00 horas, "su retirada por tiempo indefinido" con un escueto comunicado publicado en su página web. "Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por vuestro cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado", rezaba el inesperado anuncio con el que el ex de Paloma Cuevas confirmaba ese "alto en el camino" cuando la temporada taurina acababa de comenzar.

A partir de ese momento, poco más se ha sabido de la vida del torero. Tanto él como su pareja, Ana Soria, mantienen una vida discreta alejada del ruido de las redes sociales, la televisión y las exclusivas.

Ambos disfrutan de la vida, acompañadas de amigos, la naturaleza y la finca de Ponce. Así lo ha mostrado la joven a través de las pocas imágenes que comparte en su perfil oficial de Instagram. "Nadie se ha reído jugando a los juegos de mesa…, menudo rollo. Además, todos tenemos muy buen perder. Tampoco hemos tenido un atracón de comida tras otro, somos tan delicados… En cuanto a los perros, nadie ha tenido que ir a buscarlos por irse a correr detrás de las vacas, de las yeguas, de un jabalí…, se han quedado todo el tiempo en modo sit, esperando tranquilamente a que volvamos. No olvidaremos aquella experiencia con los croissants de chocolate. Tres chicas que sólo buscaban beber agua, acabaron envueltas en un atracón de dulces sin sentido. Todavía no nos explicamos como sucedió. Por lo demás, deciros que no os quiero tanto como os habrá parecido, os quiero mucho más".

Vuelta a los ruedos

Pero parece que el torero está pensando en su regreso. Así al menos lo han confirmado varias publicaciones taurinas especializada. "Hechos los deberes de cambios de apoderamiento, y a la espera de alguna posible novedad de última hora, las empresas hace días que han comenzado a diseñar sus temporadas. Madruga mucho Plaza 1, que ha trillado ya el campo varias veces frente al problema del toro (un silencio que tendrá sus consecuencias) y que ya ha mantenido sus primeros contactos con toreros. La empresa de Valencia con Rafael García Garrido hace lo mismo, con toros y toreros. Con todos se incluye Enrique Ponce, con quien ya se han reunido varias veces.

La última se supo a través de una foto en donde aparecían, Rafael García Garrido, Simón Casas y Juan Ruiz Palomares, apoderado de Ponce. Que torea. Y que ya tiene bastante decidido respecto a 2024. ¿Dónde va a reaparecer Ponce? Pues muy posiblemente en Nimes. Por varias razones lógicas. Una, porque Simón Casas tiene aún mucha capacidad de convicción. Porque Nimes, históricamente, hace carteles especiales. Porque el regreso ha de ser en un lugar de vitola y Nimes la tiene. ¿Fallas? No es muy lógico que Ponce se exponga en una plaza donde se le quiere, pero se le exige y es máxima responsabilidad. Son muchos días fuera de los ruedos (29 de junio de 2021) y la razón dice que Valencia, Sevilla y Madrid pueden esperar. Lo lógico es que, tras tres años de parón (se cumplen en junio) medirse en Sevilla y Madrid ya mismo, tiene su miga", explican desde la web mundotoro.com