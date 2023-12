Isabel Preysler abre las puertas de su famosa casa de la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro a los espectadores para mostrarse como nunca antes. Lo hará en un documental que llegará a Disney Plus el próximo 5 de diciembre y que mostrará la cara más desconocida de la socialité.

En el adelanto que ha compartido la plataforma de streaming se puede a una Isabel Preysler disfrutando mientras prepara todo para reunir a toda su familia a sus amigos. Veremos cómo come, cómo disfruta de su tiempo libre o qué manías puede tener en este proyecto en el que mostrará el interior de su casa.

El contenido todavía no se ha estrenado, pero parece que ya hay quien no comparte la decisión de la madre de Tamara Falcó, como es el caso de Carmen Lomana. Otras de las grandes socialités del panorama social español ha cargado contra Isabel Preysler por su decisión.

Para Carmen Lomana que Isabel Preysler haya realizado este proyecto es un error, pues acabará con ese halo de "misterio" que la ha rodeado desde hace casi medio siglo. "No me interesa. Algo de curiosidad tengo, pero no mucho", afirmó.

"Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares. Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina", espetó.