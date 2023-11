En plena cuenta atrás para el estreno de nuevo y esperadísimo proyecto, "Isabel Preysler: Mi Navidad" -un docurreality donde podremos ver por primera vez cómo se viven las fechas más familiares y entrañables del año en la mansión que la 'reina de corazones' posee en la urbanización Puerta de Hierro- Isabel Preysler ha organizado una soprendente merienda en su residencia.

Y entre los invitados en esta ocasión no han estado ni sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer, ni nadie de su exclusivo y selecto círculo, sino rostros televisivos muy populares que todos podemos ver a través de la pequeña pantalla a diario.

Presentadoras como Susanna Griso o Anne Igartiburu, y tertulianos como Aurelio Manzano, Pilar Vidal, Rosa Villacastín, Beatriz Cortázar o Cristina Tárrega, nos han dejado sin palabras asistiendo este lunes a una 'cumbre' muy especial en la casa de la socialité a la que les vimos llegar ilusionados y con la mejor de sus sonrisas.

El motivo de esta reunión en la que Isabel Preysler ha convocado a alguno de los pesos pesados de la crónica social en nuestro país es ver con ellos algunos fragmentos de su documental en 'Disney+' y promocionar este proyecto tan importante para ella antes de su gran estreno, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre.

Algunas de las colaboradoras de 'Y ahora Sonsoles' que acudieron a la celebración, charlaron con la presentadora sobre lo que vivieron en casa de la socialité. "Qué finas sois... No me extrañan que os inviten a esas cosas", apostilló Sonsoles Ónega. En ese momento, Beatriz Cortázar desvelaba a toda la audiencia que "y a ti también te invitaron, pero no has querido ir".

"¡Qué sí! No, que no he querido ir, no. Además, me disculpé personalmente con Isabel Preysler. Ella sabe el motivo y lo entiende perfectamente". "Si fue por trabajo claro que lo entiende", decía Cortázar. "Tampoco lo voy a decir", espetó la presentadora sin dar más detalles.