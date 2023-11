Gloria Camila es una abanderada de la salud mental. La hija de Rocío Jurado aprovecha su visibilidad en redes sociales para hablar abiertamente sobre el tema y compartir experiencias que puedan ayudar a sus seguidores. Ahora ha querido ir un paso más allá y ha hablado sobre un tema en el que nunca había profundizado.

La influencer y colaboradora se ha sincerado como nunca sobre cómo se enteró de que era adoptada y acerca de cómo ha crecido con ello. "Hasta que no empecé en terapia seria, no entendía qué me pasaba, o esa sensibilidad que tenía. Llevo mucho tiempo sufriendo sobre esto. Siempre se me está criticando por la adopción. Siempre se ha pintado como algo malo, negativo, pero yo lo veo como algo positivo", ha explicado.

"Yo no sé por qué estamos en un orfanato, por qué estábamos en adopción", ha reconocido sobre el momento en el que Rocío Jurado tomo la decisión de traerlos a España.

"La gente como yo que hemos vivido en un orfanato y viene una familia que nos quiere dar cariño, cobijo... Cuando nos adoptan nosotros lo vemos como algo positivo porque es como una nueva vida." También ha apuntado que nunca ha tenido interés en conocer a su familia biológica. "Para mí mi única familia es la que me ha querido y cuidado", ha sentenciado.

Gloria Camila ha confesado que se enteró de que era adoptada en el colegio, admitiendo que nunca ha hablado del tema con sus padres.