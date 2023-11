Sevilla se convirtió este año en la capital de la música al acoger la 23 gala de los Grammy Latinos. La capital andaluza recibió a un sinfín de artistas en la primera edición que se celebra fuera de los Estados Unido.

La gala homenaje a la música latina dejó un montón de anécdotas y premiados, aunque la mayoría de las miradas estuvieron dirigidas a Rosalía y Rauw Alejandro, que se reencontraron por primera vez en público tras su ruptura.

Una vez que la gala ya ha pasado se han ido conociendo los entresijos del evento musical del año en nuestro país, y también se han ido descubriendo los nombres y los motivos por los que algunos de los artistas más conocidos de España no asistieron al evento.

Hace apenas unos días que Andy y Lucas anunciaban que se separaban por problemas de salud que les impedían seguir en los escenarios. Su mensaje generó un gran revuelo entre los fans del dúo español y ha muchos les llamó la atención que no estuvieran presenten en los Latin Grammy. El propio Lucas ha querido hablar de ello en sus redes sociales y ha mandado un contundente mensaje a los organizadores del evento.

"No quiero que parezca que tengo celos. Es un vídeo por justicia. Esta semana han sido los Latin Grammy en Sevilla y creo que es de no estar a la altura que un grupo como nosotros. Estamos a 100 km, es la primera vez que se hace en España, Andalucía, y nosotros somos patrimonio de la humanidad de Andalucía, pero no se nos ha invitado ni a una cena, ya no digo nominado, ni premiado, porque eso es otra cosa", decía muy molesto.

"Me parece increíble, los números nos avalan y no hubiera estado de menos que nos invitaran, porque han invitado a muchísima gente que ni canta. Los Latin Grammy se están convirtiendo en Fitur. Parece que por no llevar gafas de sol, cadenas de oro o un reloj de 10.000 euros no pintamos nada."

"No ha estado bien. Han ido todos los compañeros y no se nos invita ni a una cena, qué mínimo", insistía Lucas. "Ahora está nominado cualquiera, es por justicia. Nosotros nos vamos a jubilar, no nos preocupa lo que nos digáis. Es un gesto feo porque no sé qué más tenemos que demostrar Andy y yo", terminaba diciendo.