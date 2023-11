Shakira está de vuelta en España. La colombiana aterrizó este martes en Sevilla junto a sus dos hijos con motivo de la celebración de los Latin Grammys. Los premios más importantes de la música a nivel mundial se celebrarán este jueves por primera vez en nuestro país y la artista es una de las nominadas, que además actuará en la gala.

Además de estar de actualidad por su regreso a nuestro país, Shakira ha vuelto a situarse en el foco por la entrevista que ha concedido a la revista '¡Hola!', y en la que, una vez más, ha mandado unos cuantos dardos a Piqué.

"En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos", señala.

"Pensé que era mucho más frágil de lo que soy. He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa. También que la amistad es más larga que el amor y que lo mejor que puedo trasladar a mis hijos es que tengan buenos amigos, que serán su soporte emocional en el futuro, como han sido para mí los míos".

Shakira habla para ¡HOLA!: revelaciones sobre su nueva vida y el amor de sus hijos (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/pWsQYEXmLf pic.twitter.com/fpjykzk90f — Revista ¡HOLA! (@hola) 15 de noviembre de 2023

La colombiana también ha hablado de una de las canciones con la que volvió a la música por todo lo alto y por la que está nominada en la gala de este jueves. La sessión 56 que lanzó al mundo con Bizarrap en la que se despachó a gusto contra Piqué y Clara Chía, no estuvo muy bien vista por una parte de su equipo.

"Había algo de preocupación antes de que sacara la canción. Mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer. Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos", sentencia.