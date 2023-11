'Joaquín, el novato' recibió la visita de Gerard Piqué e Ibai Llanos con el objetivo de enseñarla a Joaquín cómo convertirse en un streamer de éxito. Era una de las entrevistas más esperadas, ya que el exfutbolista del Barcelona lleva siendo una de las caras más buscadas desde que se hizo pública su ruptura con Shakira.

A lo largo de este año ha preferido mantenerse en silencio y no comentar nada al respecto. Fue por ello que Joaquín vio en esta invitación, la oportunidad perfecta para tratar de sonsacarle algo.

El presentador se esforzó todo lo que pudo, pero Gerard Piqué se mantuvo en sus trece y solo se rio ante estas indirectas. Cuando la entrevista estaba llegando a su fin, Joaquín Sánchez le preguntó a Ibai Llanos por su pareja. Después miró a Piqué y no pudo evitar reírse. "¿Te pregunto o no?", le dijo planteándole la posibilidad de preguntarle por Clara Chía. Sin embargo, Gerard Piqué prefirió soltar una carcajada y guardar silencio.

"Bueno, pues ya está. Quédate tranquilo, que te veo muy tenso y no te he preguntado de nada", bromeó el presentador cuando la entrevista estaba llegando a su fin. "Pero si estoy genial. Me dirás que no he aportado a la conversación", afirmó el exfutbolista.

"¿Quieres que te pregunte por algo?", quiso insistir un poco más Joaquín. "No sé de qué me estás hablando", respondió Piqué entre risas. "Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?", le espetó.

"Porque no creo que sea necesario", afirmó. "No creo, no vale la pena", respondió el exjugador del Barça. El deportista del Betis rompió la seriedad del momento y le animó a que, si algún día cambia de postura, le llame para poder hacerle un nuevo programa. "Hacemos un 'Novato 2', aunque ya no serás novato, serás veterano", bromeó Piqué.