Gabriela Guillén y Bertín Osborne sorprendieron anunciando su futura paternidad. El artista se convertirá en padre por sexta vez. Un niño que, según él mismo ha desvelado, no fue buscado, pero del que tenía pensando hacerse responsable. Las declaraciones del cantante no hicieron demasiada gracia a la futura madre de su hijo, que ya se encuentra en el tercer trimestre de embarazo.

La paraguaya no está pasando por su mejor momento y la relación con Bertín Osborne está muy tensa. La guerra mediática entre ellos se ha intensificado en las últimas semanas y mientras que el presentador continúa guardando silencio, la que fuera pareja del cantante ha visitado en varias ocasiones diferentes programas de televisión.

Hace apenas unos días se sentó en 'Y ahora Sonsoles' donde aseguró que el artista no quería realizarse una prueba de paternidad. ''Hay que contrastar la información, él me ha dicho que no la ha pedido. Me dijo que era mentira, tengo los mensajes de él'', sentenciaba. ''Yo voy a hacer las pruebas de paternidad aunque él no me lo pida."

''No hay ningún tipo de acuerdo económico con él'', aclaraba. Aunque confirmó que el cantante le había hecho más ingresos en concepto de regalos. Unas palabras a las que Bertín Osborne ha querido reaccionar a través de la periodista Paloma García-Pelayo.

"Ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer es una prueba de paternidad, me lo volvió a confirmar. Insistimos y confirmamos la información que dimos y yo trasmito la información que me ha dado la persona que se va a hacer la prueba'', declaraba.

"Bertín no estaba contento, me dijo que estaba cansado de la exposición, aunque él participó en ello al principio, pero ahora ha cambiado de opinión. No le gusta que se hable de esto. Se hará responsable si con la prueba sale que ese hijo es suyo... La pareja está rota y él no quiere saber nada de ella'', sentenció la periodista.