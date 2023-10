Después de pasar una época complicada que no dudó en exponer públicamente en redes sociales, Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal. Entregada a Álvaro de Luna, la influencer ya no esconde su amor y la bonita relación que ambos han creado durante estos meses. Esta semana, Laura se dejaba ver en los Forbes Best Content Creators 2023 y comentó que está saboreando un momento “súper positivo”: “Qué te voy a decir también sois participes vosotros de la evolución personal y profesional y de todas las cosas que voy viviendo. Hago un balance buenísimo, que dure esto muchísimo tiempo, estoy muy contenta con muchísimos proyectos”. De esta manera, Laura se mostraba de lo más feliz y aseguraba que una de las cosas más importantes en esta vida es “rodearte de gente buena, que te quiera de verdad”.