"Cuando tu mejor amigo y tú estáis viviendo juntos lo que soñabais hace siete años", escribía hace unos días Anita Matamoros en sus redes sociales para compartir con sus seguidores que se iba a la Semana de la Moda de Paris con su amigo Diego.

Lo que parecía una experiencia idílica para la hija de Kiko Matamoros se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla a causa de un percance que la ha llevado al hospital. La influencer ha mostrado el aspecto de su pie derecho que empezó a hincharse de manera preocupante. "Me he hecho un esguince", anunciaba.

Aunque trató de solventarlo con cremas y una media comprensora, el dolor ha terminado con ella en las urgencias de un hospital parisino. "No puedo andar. Mi pie, la bola de tenis y yo, nos vamos al hospital", comentaba en un vídeo en el que ha contado su pésima experiencia.

"Me han cogido todos los datos y, supuestamente, el seguro me lo cubre. Es carísimo", contó mientras esperaba en un box de urgencias por el que podrían llegar a cobrarle 1.200 euros.

Su paso por el hospital terminó siendo "una experiencia horrible" de la que no sacó nada en claro y no le dio ninguna solución. "Siento una impotencia horrible porque he perdido 3 horas de mi vida para que el médico sea un maleducado que no me ha hecho ni caso, solo hablaba por teléfono",, expresó la influencer.

"No me ha dicho nada ni me ha ayudado. Sé que no me debería afectar porque es una tontería y gracias a Dios no me he roto nada. Tengo un esguince de tercer grado y que todos los problemas sean esos, pero me ha molestado mucho el trato y que no hayan solucionado nada. Ni una venda me han puesto. Fatal".