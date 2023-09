El torero Manuel Díaz 'El Cordobés' era trasladado el pasado domingo a un hospital de Huesca después de haber tenido que ser operado de urgencia en la plaza de toros por la cornada de unos 20 centímetros que sufrió en el muslo derecho, así como por la fractura del segundo dedo de la mano izquierda.

Su pasó por el ruedo no terminó como esperaba y, aunque ya se encuentra mejor, el susto fue grande. Su familia y amigos vivieron importantes momentos de tensión, sobre los que se ha querido sincerar su hija Alba Díaz.

Tras unos días de silencio, la influencer ha compartido un sentido texto en sus redes sociales con el que ha querido compartir con sus seguidores como fueron estos días para ella. "Llevo días en shock, intentando asimilar todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada que circulaba en vídeos por todas partes y mil mensajes en mi móvil", ha comenzado escribiendo.

"Llamé a mi psicóloga, mi mente no sabía descifrar cuál era el sentimiento exacto y por supuesto el miedo no me dejó ver más allá del bloqueo. Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riéndome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va."

cuando la vida te pone por delante esa llamada, esa parálisis de tiempo, parece que todo se vuelve efímero y que no puedes hacer nada para evitarlo. Desde entonces pienso en que la vida no es más que eso. Un conflicto interno entre lo que disfrutamos y lo que nos paraliza", ha señalado.

"Solo me queda ser consciente de que cada minuto en esta vida es un regalo y que no es lo que te sucede, si no cómo te tomas lo que te sucede. Solo me queda dar gracias a todos, empezando por los médicos que le han cuidado, a él por haber sacado la fuerza de la que aprendo cada día, a todos los que me habéis escrito uno de esos muchos mensajes que me hicieron sentir arropada y a toda mi familia por haber encontrado la calma, después de todo, mientras vemos esa peli que tanto nos gusta".

Finalemente todo quedaba en un susto y este pasado martes 15 de agosto el torero recibía el alta hospitalaria ante su evolución favorable.

"De vuelta a casa y más que agradecido a la afición de Huesca, al gran equipo médico de la plaza de toros, al equipo del Hospital San Jorge y por supuesto a cada uno de vosotros que os habéis preocupado por mí… sigo la recuperación más cerca de mi familia y pensando en acortar todos los tiempos para estar de vuelta lo antes posible", confirmaba él mismo en sus redes sociales.