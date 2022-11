Hace diez meses que Vicky Martín Berrocal terminó su relación de pareja. Ahora se encuentra en una nueva etapa, centrada en su familia y su marca de ropa. Su vida personal y profesional está pasando por un momento muy bueno y así lo ha confesado ella misma en el último evento al que ha asistido.

Su última relación ha terminado pero, la que parece estar mejor que nunca es la que mantiene con su ex marido Manuel Díaz 'El Cordobés'. "Con el respeto de Virginia, le sigo llamando mi marido", confesó "Están para todo. Yo estoy aquí para ellos y creo que es fundamental. Hay que llevarse bien con todo el mundo, pero ya no es una ex pareja, es un amigo", desveló al hablar de ellos como una "segunda familia".

La ex pareja mantiene una relación maravillosa, pero la causante es Alba Díaz, la hija que tienen en común. "Funciona porque yo lo quise así, porque él lo quiso así, porque Virginia apoyó y estamos todos a una. Será mejor y más fácil la vida llevándose bien".

Su corazón está siempre abierto al amor y sigue dispuesta a volver a encontrar esa ilusión. "Un hombre en mayúsculas, con valores, leal y legal. Un tío que te coja de la mano y que se comprometa de verdad, que no tenga miedos, le guste vivir, aprovechar y que no tenga pereza", sentenció cuando habló del hombre ideal. "Que me aguante, que no es fácil, porque ya casi con cincuenta una ya se vuelve mucho más exigente", reveló.