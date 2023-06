Chanel tiene miedo de venir a Galicia. Así lo ha confesado ella misma en sus redes sociales a raíz de una pregunta de un seguidor La artista abrió un hilo en Twitter para responder a las dudas de sus followers y uno de ellos quiso saber cuando visitará nuestra comunidad.

"Y ¿a Galicia? Es que tengo muchas ganas de vengas ya habías dicho que tenías un amigo que era de aquí", le preguntaron a la cantante de SloMo. Lo que nadie se esperaba es que Chanel respondiera que no lo hace por miedo. "Mi bbf. Pero me da miedo ir aún. No es broma jeje", escribió ella.

Mi bff. Pero me da miedo ir aún. No es broma jeje — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 14 de mayo de 2023

Parece que la artista todavía no ha superado todo el revuelo que se formó el año pasado durante el Benidorm Fest con ella y las Tanxugueiras. Chanel todavía no se siente segura de visitar nuestra comunidad, pero sus palabras no han sentado demasiado bien a los gallegos.

Las reacciones no se han hecho esperar y, tirando de nuestra particular retranca, muchos se han animado a responderle dejándole claro que nadie tiene nada en contra de ella.

A Chanel Terrero le da miedo venir a Galicia. Nos ha descubierto: las diferentes células durmientes y comandos tanxugueiros estaban preparadas para atentar en cuanto pisase tierras gallegas. Hay que abortar misión. Abortar misión. Viva Galiza Ceibe e Tanxugueira https://t.co/pHZUVSt7NK — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 15 de mayo de 2023

Y la gente le está riendo la gracia a esto. Que vergüenza. Ya sabía yo que cuando ponía que sus chanelistas mangos eran todo amor algo iba mal, pero me dije "venga, que ella solo recibirá lo bueno, no tiene culpa" pero esto? Que poquita vergüenza la verdad https://t.co/WPtmf2Pyrr — EscondidaEntreNubes 🕊️🇨🇵🇫🇮🇵🇹 (@violettanube) 15 de mayo de 2023

😂😂😂😂 Esta señora vive una realidad paralela. Pero si nadie se acuerda de ella, ni de quien es, salvo los eurofans... Qué le va a pasar? Pues nada. Irán a verla quien quieran y ya... 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ https://t.co/bWLQfCjpZA pic.twitter.com/gjWruOiOh7 — 𝓗𝓮𝓼𝓽𝓮𝓻 𝓟𝓻𝔂𝓷𝓷𝓮 💙💙💙 (@EstheritaAR) 15 de mayo de 2023

cariño, aquí los 30 000 pavos que cuestas los invertimos en la panorama https://t.co/GhgdHztKjA — beenru 🕊️ (@beenru_) 14 de mayo de 2023

¿Miedo de qué? Es que no sé si insinua que pueden pegarle, lo que es ofensivo, o que no vaya nadie, lo que la hace soberbia, así que no se cual es peor. https://t.co/IuJY5Ggst3 pic.twitter.com/5RnuZEGIVj — ContrAdicción +S (@contr_diccion) 15 de mayo de 2023

Por su parte, la fan gallega de Chanel le ha dicho que lo entiende y que espera que pronto se anime a venir porque "aquí hay gente que te apoyo desde el día 0".