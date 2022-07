Desde la histórica victoria que logró en el festival de 'Eurovisión', Chanel Terrero se ha convertido en una de las artistas más exitosas de nuestro país. Su participación en eventos y festivales es cada vez mayor y 'SloMo' es una de las canciones no dejará de sonar este verano.

Su éxito la ha llevado a convertiste en portada de 'El País Semanal' donde concedió una entrevista en la que desveló detalles desconocidos de su actuación en Turín. "La semana que hice la actuación en Turín estaba muy enferma. Obviamente no era covid… Pero me levantaba cada mañana tiritando, con fiebre, mal, y no se lo dije a nadie…", desveló.

Otro de los temas de los que habló en la entrevista fue la supuesta rivalidad entre ella y las otras grandes candidatas a representar a España en el festival de 'Eurovisión'. La artista se enfrentó a un juego en el que tuvo que escoger entre Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

Aunque en un primer momento no parecía tenerlo claro, pero finalmente se mojó. "Si tengo que elegir, me quedo con Rigoberta", sentenció. Pero antes de escoger dijo que se quedaría "con las cuatro".

Tanto Tanxugueiras como Chanel siempre han mostrado el respeto que sienten, aunque su relación haya sido cuestionada a raíz de las polémicas declaraciones de las gallegas a la letra de 'SloMo'.