Bromas, intercambio de mensajes, una estrecha relación y hasta un anuncio juntos pero el actor Luis Zahera ha decidido ahora marcar distancias con el líder popular Alberto Núñez Feijóo dándole donde más le duele: los votos.

El reconocido actor gallego ha compartido un vídeo en las redes sociales en el que aparece pidiendo el voto para el BNG en las próximas elecciones del 28M. Una maniobra muy comentada por sus seguidores pese a que Zahera ya había dejado claro en muchas ocasiones que él es "de izquierdas". Y es que por muy amigo de Feijóo que sea, Zahera no comulga con las ideas y proyectos que el partido de derechas quiere poner en práctica en la ciudad de Santiago, ciudad con el que tiene una conexión muy especial: "Xa sabedes que na ficción son o irmán pequeno de Alberto Núñez Feijoo pero a realidad e que no meu corazón son compostelán e quería mostrar o meu apoio ao BNG", explica el de 'As Bestas'.

Zahera se deshace en halagos con la candidata del bloque en Santiago, Goretti Sanmartin a la que llama "posible alcaldesa" y de la que espera que "de unha volta ao concello" porque "unha muller sempre vai facer moi ben as cousas".

❗𝐋𝐮𝐢́𝐬 𝐙𝐚𝐡𝐞𝐫𝐚 trasládanos o seu apoio para que Goretti Sanmartín se converta na alcaldesa que lle pode dar unha volta ao Concello de Santiago.



❤️"𝑶 𝒎𝒆𝒖 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏 𝒆́ 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒍𝒂́𝒏 𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒐 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂𝒓 𝒐 𝒎𝒆𝒖 𝒂𝒑𝒐𝒊𝒐 𝒂𝒐 𝑩𝑵𝑮” pic.twitter.com/KJoDKcHD7R — BNG Santiago (@bngcompostela) 21 de mayo de 2023

Una "traición" política que no sabemos cómo le habrá sentado a su gran amigo Feijóo, con el que Zahera ha reconocido que intercambia mensajes de WhatsApp y con el que forjó una amistad a raíz de la grabación del anuncio viral de fin de año en el que el actor aparece caracterizado del popular.

El vídeo acumula miles de reproducciones y de comentarios positivos en los que los usuarios agradecen que Zahera se "haya mojado" y al que tildan de "valiente" por dejar de lado las bromas y ser sincero respecto a su ideología.