Luis Zahera se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. El actor gallego está inmerso en un montón de proyecto y su presencia en series y películas es cada vez mayor.

Precisamente para charlar sobre su enorme éxito y hacer un repaso de toda su carrera, acudió al programa 'El Objetivo' de Ana Pastor. Tampoco perdió la oportunidad de hablar sobre el momento político que estabas viviendo tras la llegada de su paisano, Alberto Núñez Feijóo, a la política nacional.

El actor y el presidente del Partido Popular guardan muy buena relación desde que hicieron juntos un polémico sketch de dio mucho de que hablar. En el vídeo Zahera se convertía en el 'hermano de Feijóo' para felicitar las navidades del año 2019.

"Hubo un poco de controversia e incluso gente que me dijo que no lo hiciera, pero como había aquella crispación me pareció una bonita colaboración". "Yo que soy de izquierdas con uno de derechas para hacer esa pequeña tontería, bueno... felicitar la Navidad en gallego", comentaba.

Una coincidencia que ha desarrollado una muy buena relación entre ambos, hasta tal punto que el ex presidente de la Xunta le escribe por WhatsApp. "Feijóo es una persona que cuando lee cosas mías en prensa siempre me escribe por WhatsApp y me pone "muy bien", "soy tu hermano"", en referencia a las bromas que hacían en el sketch de la imitación.