'El chico de las musarañas' ya está en las librerías. Tres años después del fallecimiento de Aless Lequio, Ana Obregón ha publicado el libro que su hijo empezó a escribir al comienzo de su enfermedad. La actriz se encargó de cumplir el deseo de su hijo y terminó su historia.

En algo más de 300 páginas la presentadora ha relatado los duros años que vivieron durante la enfermedad de su hijo y todo el proceso hasta traer al mundo a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón. Un libro que está siendo un auténtico éxito en ventas y que ya se encuentra en la segunda edición apenas unas horas después de su publicación.

Una de las partes que más interés está suscitando son los escritos originales de Aless Lequio, 20 folios que dejó escritos antes de fallecer, y que el comienzo de la obra que ahora que Ana Obregón ha culminado. En ellos empieza a relatar su enfermedad en un tono irónico prestando especial atención a ese viernes en que, tras acudir al hospital para una inspección por unos continuados dolores en el estómago, le empezaron a diagnosticar la enfermedad que terminó con su vida el 13 de mayo de 2020.

En sus páginas no usa los nombres de pila de los protagonistas, pero los personajes son fácilmente inidentificables. Él se identifica como Tom y a su novia de entonces Carolina Monje como Karen, mientras que su madre es doña Aitana y su padre don Ernesto. En uno de los pasajes relata un episodio de tensión entre su madre y su novia.

Lo que no queda muy claro es si se trata de un episodio ficticio pero cuenta el enfrentamiento entre Carolina y Ana Obregón cuando esta última se negó a que a su hijo le realizaran las pruebas al centro que había acudido ese día. "Nana, no estoy de acuerdo. Van a tardar más de la cuenta y Tom necesita un diagnóstico para ayer. Además, ya tenemos cita fijada para el lunes, ¿qué más te da que se lo hagan aquí o allí?”. A lo que Obregón respondería con un "he dicho que no".

"No entiendo por qué nunca me hace caso. ¿Tú crees que entiende lo que digo o directamente pasa de escucharme", pone en boca de Karen.

"Desde que estás con esa niña no haces más que hacer el memo, te ha abducido, hijo mío, ¡ya no te reconozco!", escribe sobre doña Aitana, el personaje con el que podría identificar a su madre.

"No hace falta ser Freud para entender los motivos que esconde el comportamiento de una madre soltera y temperamental frente a la primera pareja seria de su único hijo. Acabas aceptando la sobreprotección y solo saltas cuando las maneras rebasan los confines del respeto; cosa que empezaba a ser frecuente y no era del tono sano", reflexiona en sus páginas.