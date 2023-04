Desde hace ya dos años María Teresa Campos desapareció de Telecinco. La cadena decidió prescindir de la veterana presentadora y desde entonces su estado de salud se ha ido mermando poco a poco.

A lo largo de todo este tiempo sus hijas, sus nietos, su chófer Gustavo, y sus amigos cuidan de ella, pero bastante preocupados por su salud, que habría ido empeorando a raíz de no poder trabajar. De hecho, en su última entrevista en televisión en la que compartió pantalla con Anne Igartiburu en su programa de Telemadrid confesó que "ocupada y no estar casa sentada, a mí eso me está haciendo mucho daño".

La periodista no sale de su casa por lo que está resultando muy complicado saber cómo se encuentra más allá de lo que desvelan sus familiares. Sin embargo, en los últimos días, una vecina suya a dado detalles, hasta ahora desconocidos, sobre su estado de salud.

Tal y como ha desvelado la revista 'Pronto' la periodista ni siquiera se vale por sí misma. Algo que reconoció también una de sus hijas, Carmen Borrego: "Tenemos a una persona en casa".

"Todas estamos muy preocupadas, porque ni coge las llamadas", explicaba la vecina a la mencionada revista. "Me da pena verla tan desmejorada. Me han contado que pasa por malos momentos de ánimo, que apenas come y que no quiere ver a nadie", señalaba otra.

Terelu Campos aprovechaba su presencia en 'Sálvame' para pedir respeto hacia su madre e incluso solicitó ayuda para "protegerla". "Llevamos años luchando y consiguiendo leyes que protejan a nuestros menores. Pues, bien. A mí me gustaría decirles a todos los políticos, de todos los partidos, tanto los que están en el Gobierno como los que no, que debemos proteger a nuestros mayores….Esos mayores tienen derecho a envejecer dignamente y a que su imagen se cuide", decía.