Shakira ya ha dejado España. Tras su ruptura con Piqué, la colombiana decidió poner rumbo a Miami para empezar una nueva vida, pero diferentes circunstancias y problemas familiares no se lo permitieron hasta ahora. Este fin de semana la de Barranquilla cogía un avión junto a sus dos hijos para decir adiós a su vida en nuestro país.

Mientras Shakira ponía rumbo a Miami, Piqué protagonizaba un sonado directo en Twitch con el periodista Gerard Romero en la que se ha pronunciaba, como nunca antes, sobre su ruptura con Shakira, como lo vivió él y cómo le han afectado estos meses en su vida personal.

Los dos se encontraban hablando sobre las críticas recibidas cuando el deportista ha opinado sobre un tema que le afecta de forma directa. "No quiero entrar porque es personal, pero el tema de tirar beef, que es la moda... Pero no pensamos las consecuencias a la persona que se lo tiran", soltó. "Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona". "¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para que luego digamos: 'Oh, nos hemos pasado'?", reflexionó.

"Llega un punto en que me da igual. Mi año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco", se sinceró.

A un año de su separación con Shakira, Gerard Piqué se victimiza en nueva entrevista.



El ex-futbolista desempleado mencionó que nadie sabe todo lo que ha sufrido por la ola de comentarios en su contra por parte de los latinos.



Un completo hipócrita y narcisista. pic.twitter.com/q1N00A6eIi — Bruno | fan account (@JLOAccess) 1 de abril de 2023

El exfutbolista se ha pronunciado sobre el odio que ha recibido en redes desde que salió a la luz su relación con Clara Chía. "Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", aseguraba.

La reacción de Shakira

Las palabras del presidente de la Kings League no han caído en saco roto. Shakira ha recibido su mensaje y ha querido salir a defender a sus seguidores con un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Orgullosa de ser latinoamericana", escribía.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) 3 de abril de 2023

Un mensaje contundente que era refrendado por sus seguidores al otro lado del charco, que no dudaban en condenar al jugador, tachándole de "xenófobo" por sus declaraciones.