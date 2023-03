Esta martes 'First Dates' recibió una vista muy especial. El programa de Carlos Sobera contó con Juanma, un catalán de 43 años que acudía al programa a encontrar el amor y destapa su relación con una de las estrellas musicales del momento. Según él mismo confesó, fue profesor de zumba de Shakira.

"Soy una persona empática, divertida, sincero, valoro el espacio, la vida, positivo y tengo ganas de aportar al mundo y dejar un legado", le comentaba al presentador al presentarse a lo que después añadió una confesión que dejó de lo más sorprendido a Carlos Sobera. "No podía imaginar que necesitara clases, ¡si lo baila todo!", comentaba el presentador al descubrir que había sido instructor de la colombiana.

El catalán desveló que había acudido a la casa de Shakira en Esplugues (Barcelona) para darle clases particulares de zumba cuando la colombiana estaba embarazada de Sasha, su segundo hijo con Gerard Piqué, en el año 2015.

Juanma fue profesor de zumba de Shakira y estuvo ayer en #FirstDates 💥 "Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así" 😱 https://t.co/k7HCcVLSEi pic.twitter.com/HmyzS7Blg5 — Cuatro (@cuatro) 22 de marzo de 2023

"Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos", confesó. Pero también desveló lo que le dijo la artista cuando descubrió que era catalán. "No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así". Tras ello, el soltero ha revelado que Gerard Piqué no tenía entre sus dotes el baile.

Además de desvelar sus encuentros con Shakira, el paso por el programa de Juanma fue todo un éxito. Triunfo en su cita con un chico con el que ya conocía y con el que quiso aprovechar la nueva oportunidad que el destino les había dado para seguir conociéndose.