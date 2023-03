Cada vez más interrogantes rodean a la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada. Uno de los últimos, lanzado precisamente por Alessandro Lequio, es quién filtró los planes de la presentadora a los paparazzi que consiguieron en exclusiva sus imágenes abandonando el hospital de Miami con su hija recién nacida, si ella los ha llevado con absoluto secretismo.

Y es que a pesar de que ¡Hola! -revista que ha publicado el reportaje más comentado de los últimos tiempos- ha asegurado que la bióloga solo reveló al padre de su hijo Aless y a sus hermanas Celia y Amalia García Obregón el proceso en el que estaba inmersa para volver a ser madre, el italiano ha asegurado este jueves en 'El programa de Ana Rosa' que cree que lo sabía más gente.

La afirmación de la polémica

Visiblemente molesto, Lequio ha apuntado directamente al entorno de Ana, en concreto a dos de sus íntimos amigos, Susana Uribarri y Raúl Castillo -conocido como Ra- como los posibles 'topos' de la maternidad de la presentadora: "Yo no he contado nada y ella lo sabe. Todos los que rodean a Ana hablan. Nadie se cree que Uribarri y Ra no supiesen nada" ha afirmado lanzando un corte de manga al aire.

Unas palabras a las que la propia Obregón no ha tardado en reaccionar, dando la cara por sus mejores amigos y enfrentándose, sin nombrarlo, a Alessandro. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la presentadora de las Campanadas ha agradecido emocionada "los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo". Una niña que, como ha confesado, y como ya reveló este miércoles en sus primeras palabras tras salir a la luz la noticia, "me ha devuelto las ganas de vivir".

A continuación, Ana ha desmentido al italiano con rotundidad: "Quiero dejar claro que mis amigos del alma Susana Uribarri y Raúl Castillo NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron" ha dejado claro.

Un 'comunicado' con el que la presentadora choca frontalmente con Lequio y que, es innegable, podría crear una brecha entre ambos. ¿Qué responderá el italiano?