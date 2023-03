Aitana está de vuelta en el mundo de la música. Tras el éxito final de su gira '11 razones', la catalana ya ha anunciado su nuevo proyecto con nueva marca. 'Alpha' es su próximo trabajo musical en el queda un giro a su música con ritmos más electrónicos.

Todavía no ha desvelado cuál será la fecha en el que saldrá a la luz pero sí ha compartido un pequeño extracto de 'Los Ángeles', una de las canciones que formarán parte de este disco. En sólo 17 segundos, además de conocer este nuevo ritmo, que mezcla el pop con la música electrónica, también ha destapado un pequeño fragmento de la letra que ha revolucionado a sus seguidores.

Este pequeño extracto parece esconder un montón de mensajes y los seguidores de la catalana ya han especulado sobre la canción autobiográfica que verá la luz el próximo 30 de marzo y en la que podría destapar los motivos de su ruptura con Miguel Bernardeau y que apuntarían a una posible infidelidad por su parte.

@holaitana LOS ÁNGELES 👼🏼👼🏼 30/03 29/03 LA 15h MEX 16h COL, PE, ECU 17h MIA 18h ARG, CL, UY 19h ♬ Los Ángeles - Aitana

"Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran", es la frase que ella misma compartía en su perfil de TikTok y en la que muchos han visto a Sebastian Yatra como destinatorio, sobre todo, después de que la pareja ya fuera captada dándose un apasionado beso en un barco en Miami.

"Lo llama 'Los Ángeles' porque 'Cuernos' no podía" o "¿Es aquí donde cuenta cómo le puso los cuernos a Miguel Bernardeau con Sebastián Yatra?" son algunos de los comentarios que ya están recorriendo las redes desde que este pequeño fragmento vio la luz.